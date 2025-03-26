Ввозил авто как гуманитарную помощь, а затем продавал: житель Ровно предстанет перед судом

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43-летний житель Ровно обвиняется в незаконной продаже внедорожников, которые были ввезены в Украину как гуманитарная помощь

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Отмечается, что преступную схему жителей Ровно разработал в декабре 2022 года. Он вошел в доверие настоятеля одного из приходов в Ровенском районе. Последний предоставил фигуранту письма о содействии ввоза транспортных средств в виде гуманитарной помощи для нужд указанной религиозной организации.

Житель Ровно лично ввез на территорию Украины три транспортных средства: "Nissan X-Trail", "KIA Sorento" и "Mercedes ML".

Два автомобиля злоумышленник продал для военных, а еще один - "Mercedes ML", правоохранители изъяли и по решению суда наложили арест.

Полицейские сообщили злоумышленнику о подозрении. Материалы уголовного производства переданы в суд.

Несмотря на искреннее раскаяние, мужчине грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, на днях во Львовской области в пункте пропуска на границе с Польшей таможенники обнаружили нарушения при ввозе автомобиля Ford Mustang 2015 года выпуска. Автомобиль декларировался как гуманитарная помощь в адрес одной из киевских организаций от американца Bon Jovi.