фото: Держмитслужба

На Львівщині у пункті пропуску на кордоні з Польщею митники виявили порушення при ввезенні автомобіля Ford Mustang 2015 року випуску

Про це повідомляє Держмитслужба, інформує RegioNews.

Автомобіль декларувався як гуманітарна допомога на адресу однієї з київських громадських організацій від американця Bon Jovi. Однак у товаросупровідних документах значилось, що це – комерційний вантаж, придбаний у Литві за 4200 доларів для фізичної особи – жителя Ковеля.

На керівника благодійного фонду склали протокол за неправдиві дані про відправника, одержувача, вартість і характер вантажу.

Нагадаємо, раніше у Київській області заарештували незаконно ввезений раритетний автомобіль. Йдеться про Rolls-Royce Silver Wraith II 1976 року випуску.