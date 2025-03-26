"Мустанг" від Bon Jovi: в Україну намагались ввезти авто під виглядом гуманітарки
На Львівщині у пункті пропуску на кордоні з Польщею митники виявили порушення при ввезенні автомобіля Ford Mustang 2015 року випуску
Про це повідомляє Держмитслужба, інформує RegioNews.
Автомобіль декларувався як гуманітарна допомога на адресу однієї з київських громадських організацій від американця Bon Jovi. Однак у товаросупровідних документах значилось, що це – комерційний вантаж, придбаний у Литві за 4200 доларів для фізичної особи – жителя Ковеля.
На керівника благодійного фонду склали протокол за неправдиві дані про відправника, одержувача, вартість і характер вантажу.
Нагадаємо, раніше у Київській області заарештували незаконно ввезений раритетний автомобіль. Йдеться про Rolls-Royce Silver Wraith II 1976 року випуску.
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