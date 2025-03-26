У Києві суд залишив без змін вирок чоловіку, який зґвалтував 8-річну падчерку
Прокурори відстояли в апеляції максимальне покарання рецидивісту за зґвалтування дитини
Про це передає RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.
Чоловік приїхав з Київщини до столиці разом зі своєю 10-річною падчеркою та маленьким сином. Перебуваючи напідпитку, неподалік гаражного приміщення та покинутої вантажівки, зловмисник зґвалтував дівчинку.
У судовому засіданні обвинувачений свою вину не визнав та вирішив оскаржити вирок.
Однак Київський апеляційний суд залишив вирок без змін – чоловік проведе за ґратами 15 років.
Нагадаємо, у Києві поліцейський ґвалтував 10-річну дівчинку та погрожував "посадити її батьків".
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