На Львівщині сталася смертельна ДТП: зіткнулися автівка та мотоцикл
ДТП сталася в четвер, 13 березня, о 08:40 між містом Пустомити та селищем Щирець у Львівському районі
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Відбулося зіткнення мотоцикла Honda CBR600F та автомобіля Citroen Jump.
Внаслідок ДТП 24-річний мотоцикліст загинув на місці, а 30-річний водій авто отримав травми та був госпіталізований.
Правоохоронці встановлюють обставини аварії.
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