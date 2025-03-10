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10 березня 2025, 17:43

У Києві засудили водія, який переїхав 14-річну дівчину і залишив її без допомоги

10 березня 2025, 17:43
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Фото: прокуратура
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Водій, який наїхав на неповнолітню, отримав свій вирок. Він проведе найближчі чотири роки у тюрмі

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Суд оголосив вирок 33-річному водію. 33-річний чоловік у стані сп'яніння скоїв наїзд на 14-річну дівчину, а потім поїхав з місця. Він не надав неповнолітній допомоги. Його засудили до 4 років позбавлення волі, а також заборонили керувати авто 5 років.

Сама аварія сталась восени минулого року. Водій на Seat Toledo наїхав на 14-річну дівчину, яка переходила дорогу на зелений сигнал світлофору. Водій поїхав з місця аварії, але згодом його затримали. Неповнолітню з травмами середньої тяжкості госпіталізували до "Охматдиту".

На суді чоловік визнав свою провину. Однак він не відшкодував збитки травмованій дитині.

Нагадаємо, на Київщині днями сталась аварія на автодорозі Київ-Одеса. 47-річний водій вантажівки зіткнувся з трактором. Внаслідок ДТП 60-річного тракториста госпіталізували з численними травмами.

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