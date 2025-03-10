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Діти віком від 12 до 17 років потрапили в ДТП на Рівненщині. Неповнолітній водій врізався в дерево, через що постраждав і він, і його пасажири

Про це повідомляє Поліція в Рівненській області, передає RegioNews.

Аварія сталась 9 березня близько 22:20, на вулиці Кремецькій в селі Немирівка. 17-річний водій BMW 735i не вибрав безпечну швидкість, не впорався з керуванням віто і виїхав на узбіччя, після чого - врізався в дерево. Внаслідок ДТП госпіталізували і водія, і його трьох пасажирів.

У водія діагностували перелом передпліччя. Забої тіла отримали 12-річна дівчинка та 16-річний хлопець, які були його пасажирами. Ще одна 12-річна пасажирка отримала важку черепно-мозкову травму. Її госпіталізували до реанімації.

Нагадаємо, в Івано-Франківську водій Kia врізався в автобус Богдан. Правоохоронці з'ясували, що водій легкового авто був п'яний.