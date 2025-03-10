За наїзд на велосипедиста волинянина на 4 роки позбавили водійських прав

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Нетверезого водій, який збив велосипедиста, позбавили права керувати транспортними засобами на чотири роки

Про це повідомляють місцеві ЗМІ із посиланням на вирок Ківерцівського районного суду, передає RegioNews.

Інцидент стався 9 квітня 2023 року неподалік селища Цумань.

Водій автомобіля Volkswagen, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, здійснив наїзд на неповнолітнього велосипедиста. Підліток отримав забій головного мозку і обох легень, перелом стегнової кістки та поперечних відростків, а також рвані рани голови й лівої гомілки. Зазначені травми належать до тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості.

Дії водія кваліфікували за частиною 1 статті 286-1 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу особою в стані сп’яніння).

На судовому засіданні обвинувачений визнав свою вину та просив про м'якше покарання. Це його перше притягнення до кримінальної відповідальності, він має позитивну характеристику та є безробітним.

Потерпілий і його законний представник не мали претензій до водія, оскільки останній повністю відшкодував завдану шкоду.

Суд зобов'язав водія сплатити штраф у розмірі 51 тисячі гривень із позбавленням права керування транспортними засобами на чотири роки. Також із нього стягнуто понад 11 тисяч гривень за проведення експертиз.

Нагадаємо, на Херсонщині заступник голови ОВА на смерть збив велосипедиста.