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У поліції повідомили про ДТП у селищі Клесів. Внаслідок аварії двоє чоловіків постраждали

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Аварія сталась 2 березня близько 21:30 у селищі Клесів. 21-річний водій BMW зіткнувся з мотоциклом Loncin, яким керував 27-річний чоловік.

Внаслідок ДТП постраждали водій та пасажир мотоцикла (44-річний чоловік). Обидва були без шоломів. Їх госпіталізували медики з травмами різного ступеня.

"Поліцейські ж вкотре наголошують учасникам дорожнього руху суворо дотримуватись ПДР, бути уважними, обережними, керувати транспортом тільки по досягненню відповідного віку, отримавши посвідчення водія, та в жодному разі не сідати за кермо напідпитку, а водіям двоколісних — використовувати мотошоломи", - наголосили в поліції.

Нагадаємо, що в Запоріжжі водій збив 66-річну жінку. Перевірка показала, що сам водій був тверезим. Що стосується пішохода, то вона переходила дорогу в недозволеному місці. На жаль, потерпіла померла в лікарні. Правоохоронці шукають свідків.