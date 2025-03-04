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04 марта 2025, 15:00

В Ровенской области столкнулись легковых и мотоцикл: есть пострадавшие

04 марта 2025, 15:00
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Фото: Нацполиция
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В полиции сообщили о ДТП в поселке Клесов. В результате аварии двое мужчин пострадали

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Авария произошла 2 марта около 21:30 в поселке Клесов. 21-летний водитель BMW столкнулся с мотоциклом Loncin, которым управлял 27-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир мотоцикла (44-летний мужчина). Оба были без шлемов. Их госпитализировали медики с травмами разной степени.

"Полицейские же в очередной раз отмечают участникам дорожного движения строго соблюдать ПДД, быть внимательными, осторожными, управлять транспортом только по достижению соответствующего возраста, получив водительское удостоверение, и ни в коем случае не садиться за руль под хмельком, а водителям двухколесных — использовать мотошлемы".

Напомним, что в Запорожье водитель сбил 66-летнюю женщину . Проверка показала, что сам водитель был трезв. Что касается пешехода, то она переходила дорогу в неположенном месте. К сожалению, потерпевшая скончалась в больнице. Правоохранители ищут свидетелей.

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