В Ровенской области трактор провалился под лед: водитель погиб
Трагический случай произошел утром 3 марта в селе Белое Варасского района. Тракторист погиб на месте происшествия
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в Ровенской области.
Оказалось, что 48-летний тракторист двигался по льду по озеру. В результате разлома льда трактор Chery провалился под лед. Находившийся неподалеку местный житель достал из воды тело мужчины.
"Прибывшие медики на место вызова констатировали смерть гражданина 1976 года рождения", — говорится в сообщении.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.
Напомним, 2 марта под льдом на реке Синюха в Первомайске Николаевской области спасатели обнаружили тела двух пропавших детей ― двоюродных 10 и 6-летнего братьев.
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