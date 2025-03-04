В Ровенской области трактор провалился под лед: водитель погиб

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Трагический случай произошел утром 3 марта в селе Белое Варасского района. Тракторист погиб на месте происшествия

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в Ровенской области.

Оказалось, что 48-летний тракторист двигался по льду по озеру. В результате разлома льда трактор Chery провалился под лед. Находившийся неподалеку местный житель достал из воды тело мужчины.

"Прибывшие медики на место вызова констатировали смерть гражданина 1976 года рождения", — говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напомним, 2 марта под льдом на реке Синюха в Первомайске Николаевской области спасатели обнаружили тела двух пропавших детей ― двоюродных 10 и 6-летнего братьев.