На Прикарпатті під час застілля чоловік вдарив ножем знайомого

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В Івано-Франківській області застілля між двома приятеля завершилось ножовим пораненням. Потерпілий госпіталізований до медичного закладу. Хулігана поліцейські затримали та повідомили йому про підозру

Як передає RegioNews, про це повідомили у поліції Івано-Франківської області.

Правоохоронці встановили, що жителі Печеніжинської територіальної громади разом розпивали спиртні напої у помешканні. Згодом між ними виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. В результаті 38-річний зловмисник ударив 56-річного приятеля кулаком в обличчя, а потім схопив ножа та ударив ним у спину.

Хулігана поліцейські затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Нападнику загрожує позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

Нагадаємо, у Кропивницькому чоловік стріляв у працівника ТЦК. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.