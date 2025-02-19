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19 лютого 2025, 00:09

У Луцьку відправили за ґрати росіянина за неодноразове зґвалтування 12-річної дівчинки

19 лютого 2025, 00:09
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фото: pixabay
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Суд визнав громадянина РФ, який жив у Луцьку, винним у неодноразовому зґвалтуванні 12-річної дівчинки

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

У жовтні 2023-го та березні 2024 року двічі судимий чоловік, перебуваючи в гостях, залазив у ліжко до сплячої 12-річної дівчинки та ґвалтував її.

Зловмиснику призначили 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Миколаївщині судитимуть чоловіка за зґвалтування 15-річної падчерки. Йому загрожує до 12 років тюрми.

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