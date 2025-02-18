Фото: Нацполіція

Про це повідомляє Нацполіція Чернігівської області, передає RegioNews.

16 лютого в одній з квартир Чернігова знайшли тіло 55-річної жінки. Правоохоронці виявили низку тілесних пошкоджень, що вказували на насильницьку смерть.

Син потерпілої розповів, що його матір нібито впала під час прогулянки з собакою. Проте насправді все виявилося не так.

Правоохоронці виявили, що чоловік сам побив свою матір. Це сталося під час застілля. Жінка померла від ударів по всьому тілі. Поліція затримала чоловіка. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, раніше на Одещині затримали 19-річного чоловіка, який вбив трирічного хлопчика. Стало відомо, що він побив дитину своєї співмешканки. Це сталося через те, що дитина плакала. Хлопчика госпіталізували з численними травмами, а згодом - він помер від крововиливу, спричиненого пошкодженням внутрішніх органів та переломів ребер.