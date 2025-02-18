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18 лютого 2025, 04:05

На Рівненщині затримали раніше судимого чоловіка за продаж наркотиків

18 лютого 2025, 04:05
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Фото: Нацполіція
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Поліцейські викрили чоловіка, який продавав наркотики на Рівненщині. Тепер його помістили під варту

Про це повідомляє Поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили 31-річного чоловіка з села Здовбиця. Раніше він був судимий за нанесення тілесних ушкоджень та зберігання наркотиків, за що перебував на іспитовому строку. Поліцейські з’ясували, що він збував наркотики.

14 лютого правоохоронці затримали чоловіка, коли він продавав канабіс за 900 гривень. Зараз його тримають під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 242 240 гривень. Проте він заставу не сплатив.

Нагадаємо, раніше в Києві затримали 26-річного полтавчанина. Він приїхав до столиці, щоб знайти роботу, але в результаті – почав продавати наркотики. Правоохоронці викрили його "на гарячому", коли він вже встиг розкласти 14 пакунків з канабісом та Альфа-PVP. Тепер 26-річному полтавчанину загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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