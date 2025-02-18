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Полицейские разоблачили мужчину, который продавал наркотики в Ровенской области. Теперь его поместили под стражу

Об этомсообщает Полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили 31-летнего мужчину из села Здовбица. Ранее он был судим за причинение телесных повреждений и хранение наркотиков, за что находился на испытательном сроке. Полицейские выяснили, что он сбывал наркотики.

14 февраля правоохранители задержали мужчину, когда он продавал каннабис за 900 гривен. Сейчас его держат под стражей с возможностью внесения залога в размере 242 240 гривен. Однако он залог не уплатил.

Напомним, ранее в Киеве задержали 26-летнего полтавчанина. Он приехал в столицу, чтобы найти работу, но в результате начал продавать наркотики. Правоохранители разоблачили его "на горячем", когда он уже успел разложить 14 пакетов с каннабисом и Альфа-PVP. Теперь 26-летнему полтавчанину грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.