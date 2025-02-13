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13 лютого 2025, 19:10

Шукав роботу в столиці: 26-річного полтавчанина в Києві будуть судити за наркотики

13 лютого 2025, 19:10
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Фото: Нацполіція
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Правоохоронці затримали 26-річного чоловіка в столиці. Виявилося, що він займався продажем наркотиків

Про це повідомляє Поліція Києва, передає RegioNews.

Правоохоронці затримали чоловіка за збут наркотиків та психотропів. Зловмисником виявився 26-річний мешканець Полтави. Він приїхав до столиці, щоб знайти роботу. Проте, очевидно, він вирішив "зайнятися власним бізнесом".

Поліція знайшла в чоловіка пакет із психотропами. Також з’ясували, де саме він вже встиг розкласти 14 пакунків з канабісом та Альфа-PVP. Тепер 26-річному полтавчанину загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слід зазначити, що раніше "на гарячому" затримали продавців наркотиків у Запоріжжі. Чотири чоловіка заробляли на продажі метамфетаміну та метадону. Їх затримали якраз в той момент, коли вони продавали чергову "дозу".

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