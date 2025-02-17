Збували амфетамін та канабіс: на Прикарпатті викрили канал збуту наркотиків

фото: Івано-Франківська обласна прокуратура

В Івано-Франківську повідомлено про підозру 4 учасникам організованої злочинної групи, які займались збутом амфетаміну та канабісу

Про це повідомила обласна прокуратура, передає RegioNews.

Зазначається, що організатору також інкримінують незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Упродовж липня 2023 року – лютого 2025 року зловмисники налагодили канал збуту амфетаміну та канабісу на території Прикарпаття.

Організатор забезпечував безпосереднє керівництво групою та здійснював закупку гуртових партій "товару". Його спільники збували заборонені речовини "з рук у руки".

Правоохоронці зафіксували понад 14 фактів збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території обласного центру.

За результатами обшуків за місцем проживання фігурантів, у їхніх автомобілях та за адресами схованок із наркотиками вилучено понад 2 кг канабісу, понад 200 г амфетаміну, пристрої для зважування, фасування, подрібнювачі, пригнічувач електромагнітних сигналів, 500 г пороху, мобільні телефони, банківські карти, грошові кошти, а також елітні автомобілі - Audi S7, Tesla Model Y, BMW X6.

За попередніми підрахунками вартість вилучених заборонених речовин становить близько 1 млн грн, вартість вилученого майна фігурантів – понад 5 млн грн.

За клопотанням прокурорів 3 підозрюваним обрано запобіжні заходи – тримання під вартою. Організатора оголошено в розшук.

Нагадаємо, в столиці правоохоронці затримали 26-річного полтавчанина. Виявилося, що він займався продажем наркотиків.

Раніше ми повідомляли, що поліція затримала "на гарячому" продавців наркотиків у Запоріжжі.