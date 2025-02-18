На Рівненщині потяг на смерть збив людину

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Трагедія сталася вдень 16 лютого у місті Дубно. Місцевий мешканець потрапив під колеса поїзда сполученням "Львів-Здолбунів"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Рівненській області.

За даними слідства, близько 13:30 молодий чоловік раптово зʼявився на коліях. Машиніст електропотяга застосував екстрене гальмування, але уникнути трагедії не вдалося.

"Пішохід отримав смертельні травми. Ним виявився 27-річний дубенчанин", – йдеться в повідомленні.

Наразі триває слідство.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Одещині поїзд на смерть збив 67-річного чоловіка.