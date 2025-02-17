На Харківщині пасажирський потяг на смерть збив чоловіка
Подія сталася 15 лютого близько 18:30 на залізничних коліях поблизу міста Златопіль Харківської області
Про це повідомляє пресслужба поліції, інформує RegioNews.
Пасажирський потяг сполученням "Дніпро–Харків" збив 35-річного чоловіка. Постраждалий отримав тяжкі травми, він помер у "швидкій" під час госпіталізації.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження.
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