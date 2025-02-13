У Хмельницькому зловмисник зґвалтував жінку, з якої вимагав надумані борги

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У Хмельницькому взяли під варту 27-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні та вимаганні коштів

Про це повідомляє пресслужба поліції, інформує RegioNews.

Під приводом надуманих боргів чоловік почав вимагати у жительки міста сплачувати йому 10 тисяч гривень щомісяця. Свої вимоги він супроводжував погрозами, переслідуванням, пошкодженням майна. Під час однієї із зустрічей зловмисник зґвалтував жінку.

Правоохоронці затримали зловмисника. Йому оголосили підозру.

За скоєне фігуранту загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Розслідування триває. ​​Правоохоронці встановлюють усіх співучасників зловмисника.

Зазначається, що чоловік уже мав судимості за вбивство, шахрайство та крадіжки, а також він мав широкі зв’язки в кримінальних колах.

Нагадаємо, на Миколаївщині судитимуть чоловіка за зґвалтування 15-річної падчерки. Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.