Під Рівним у пожежі згоріли двоє людей
Трагедія сталася ввечері 9 лютого у місті Здолбунів Рівненського району. Тіла загиблих чоловіків виявили рятувальники
Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Рівненській області, інформує RegioNews.
Виявилося, що пожежа виникла близько 21:20 в будівлі на вулиці Котляревського. Вогонь знищив побутові речі на площі 20 квадратних метрів. Займання загасили.
"В одному з приміщень тимчасової споруди було виявлено тіла двох чоловіків 1957 р. н. та 1964 р. н", – йдеться у повідомленні.
Наразі причини трагедії встановлюють фахівці.
Нагадаємо, 9 лютого в селі Гаї-Лев'ятинські Дубенського району Рівненської області від отруєння чадним газом загинули дві людини.
На Одещині горіла база відпочинкуВсі новини »
11 лютого 2025, 00:36У пожежі на Кіровоградщині загинула дитина
08 лютого 2025, 14:17У Дніпрі в пожежі загинув чоловік
08 лютого 2025, 12:40
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
06 лютого 2025
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Дмитро Білоцерковець – співголова фракції "УДАР" в Київраді, радник мера столиці Віталія Кличка – розказав в інтерв'ю виданню RegioNews про те, чи готується політична сила мера Кличка йти на вибори, ч...
03 лютого 2025
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
Анімаційний фільм "Я померла в Ірпені" отримав нагороду на престижному фестивалі у Франції
11 лютого 2025, 22:19На Київщині ППО працює по ворожих дронах
11 лютого 2025, 21:42Космічний виступ: Юлія Саніна заспівала на заході NASA
11 лютого 2025, 21:40Росіяни атакували балістикою Кривий Ріг
11 лютого 2025, 21:30У Києві виставили на продаж ресторан, який пов'язують з Миколою Тищенком
11 лютого 2025, 21:24Міноборони запустило новий формат добровільної служби для юнаків віком до 25 років: деталі
11 лютого 2025, 21:15В Укргідрометцентрі попередили, чи буде в Україні пилова буря найближчі дні
11 лютого 2025, 21:03Власниця найбільших грудей в Україні розповіла, скільки грошей їй приносить Onlyfans
11 лютого 2025, 20:45В Україні ліквідували нові "схеми для ухилянтів": серед організаторів – росіянка, яка видавала себе за чоловіка
11 лютого 2025, 20:40
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Всі блоги »