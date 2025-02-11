Під Рівним у пожежі згоріли двоє людей

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Рівненській області, інформує RegioNews.

Виявилося, що пожежа виникла близько 21:20 в будівлі на вулиці Котляревського. Вогонь знищив побутові речі на площі 20 квадратних метрів. Займання загасили.

"В одному з приміщень тимчасової споруди було виявлено тіла двох чоловіків 1957 р. н. та 1964 р. н", – йдеться у повідомленні.

Наразі причини трагедії встановлюють фахівці.

Нагадаємо, 9 лютого в селі Гаї-Лев'ятинські Дубенського району Рівненської області від отруєння чадним газом загинули дві людини.