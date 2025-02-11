На Одещині горіла база відпочинку
Зранку 10 лютого в селі Сичавка Одеського району сталася пожежа на території недіючої бази відпочинку
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
На території горіли 4 будиночки. Рятувальники ліквідували пожежу на площі майже 500 кв.м. та запобігли розповсюдження вогню на поруч розташовані будівлі.
На щастя, загиблих та постраждалих немає.
Причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, 9 лютого сталася пожежа на території бази відпочинку у селі Бобриця Бучанського району на Київщині.
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