фото: ДСНС

Зранку 10 лютого в селі Сичавка Одеського району сталася пожежа на території недіючої бази відпочинку

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

На території горіли 4 будиночки. Рятувальники ліквідували пожежу на площі майже 500 кв.м. та запобігли розповсюдження вогню на поруч розташовані будівлі.

На щастя, загиблих та постраждалих немає.

Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, 9 лютого сталася пожежа на території бази відпочинку у селі Бобриця Бучанського району на Київщині.