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11 лютого 2025, 00:36

На Одещині горіла база відпочинку

11 лютого 2025, 00:36
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фото: ДСНС
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Зранку 10 лютого в селі Сичавка Одеського району сталася пожежа на території недіючої бази відпочинку

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

На території горіли 4 будиночки. Рятувальники ліквідували пожежу на площі майже 500 кв.м. та запобігли розповсюдження вогню на поруч розташовані будівлі.

На щастя, загиблих та постраждалих немає.

Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, 9 лютого сталася пожежа на території бази відпочинку у селі Бобриця Бучанського району на Київщині.

пожежа рятувальники Одеська область база відпочинку
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