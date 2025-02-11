фото: ДСНС

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

До реанімації у важкому стані з діагнозом отруєння чадним газом були госпіталізовані 55-річний чоловік та 49-річна жінка. Пізніше чоловік помер.

Також на місці без ознак життя виявили 23-річного молодика.

Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, 8 лютого у пожежі на Кіровоградщині загинула 14-річна дівчина. Постраждали чоловік та жінка.