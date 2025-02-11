На Рівненщині від отруєння чадним газом загинули дві людини
Подія сталася 9 лютого в селі Гаї-Лев'ятинські Дубенського району
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
До реанімації у важкому стані з діагнозом отруєння чадним газом були госпіталізовані 55-річний чоловік та 49-річна жінка. Пізніше чоловік помер.
Також на місці без ознак життя виявили 23-річного молодика.
Обставини події встановлюються.
Нагадаємо, 8 лютого у пожежі на Кіровоградщині загинула 14-річна дівчина. Постраждали чоловік та жінка.
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