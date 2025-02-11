Под Ровно в пожаре сгорели два человека
Трагедия произошла вечером 9 февраля в городе Здолбунов Ровенского района. Тела погибших мужчин обнаружили спасатели
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Ровенской области, информирует RegioNews.
Оказалось, что пожар возник около 21:20 в здании по улице Котляревского. Огонь уничтожил бытовые вещи на площади 20 квадратных метров. Возгорание потушили.
"В одном из помещений временного сооружения были обнаружены тела двух мужчин 1957 г. р. и 1964 г. р.", - говорится в сообщении.
Причины трагедии устанавливают специалисты.
Напомним, 9 февраля в селе Гаи-Левятинские Дубенского района Ровенской области от отравления угарным газом погибли два человека.
В Одесской области горела база отдыхаВсе новости »
11 февраля 2025, 00:36В пожаре в Кировоградской области погиб ребенок
08 февраля 2025, 14:17В Днепре в пожаре погиб мужчина
08 февраля 2025, 12:40
07 февраля 2025
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Большая часть украинского общества обсуждает, как повлияет на дальнейшее развитие страны приостановка сотрудничества с Агентством США по международному развитию (USAID). Очень многие как правительстве...
06 февраля 2025
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Дмитрий Белоцерковец - сопредседатель фракции "УДАР" в Киевсовете, советник мэра столицы Виталия Кличко — рассказал в интервью изданию RegioNews о том, готовится ли политическая сила мэра Кличко идти ...
03 февраля 2025
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Обмен резкими заявлениями между городским головой Киева Виталием Кличко и новоназначенным главой Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко – это не просто еще один эпизод уже привычног...
31 января 2025
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Первый месяц 2025 года стал настоящим ужасом для легендарного университета им. Карпенко-Карого, который в свое время закончили многие известные украинские актеры. В основном в социальных сетях студент...
В Житомирской области пьяный мужчина на глазах у бывшей спалил ее авто
11 февраля 2025, 22:55Анимационный фильм "Я умерла в Ирпене" получил награду на престижном фестивале во Франции
11 февраля 2025, 22:19В Киевской области ПВО работает по вражеским дронам
11 февраля 2025, 21:42Космическое выступление: Юлия Санина спела на мероприятии NASA
11 февраля 2025, 21:40Россияне атаковали баллистикой Кривой Рог
11 февраля 2025, 21:30В Киеве выставили на продажу ресторан, который связывают с Николаем Тищенко
11 февраля 2025, 21:24Минобороны запустило новый формат добровольной службы для юношей до 25 лет: детали
11 февраля 2025, 21:15В Укргидрометцентре предупредили, будет ли в Украине пылевая буря в ближайшие дни
11 февраля 2025, 21:03Обладательница самой большой груди в Украине рассказала, сколько денег ей приносит Onlyfans
11 февраля 2025, 20:45
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Все блоги »