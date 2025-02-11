Под Ровно в пожаре сгорели два человека

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Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Ровенской области, информирует RegioNews.

Оказалось, что пожар возник около 21:20 в здании по улице Котляревского. Огонь уничтожил бытовые вещи на площади 20 квадратных метров. Возгорание потушили.

"В одном из помещений временного сооружения были обнаружены тела двух мужчин 1957 г. р. и 1964 г. р.", - говорится в сообщении.

Причины трагедии устанавливают специалисты.

Напомним, 9 февраля в селе Гаи-Левятинские Дубенского района Ровенской области от отравления угарным газом погибли два человека.