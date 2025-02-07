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Житомирський апеляційний суд залишив у силі вирок місцевому жителю – довічне ув’язнення та виплату понад 5,5 млн грн компенсації родинам загиблих. Суд відхилив апеляції засудженого та його адвоката

Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

Низку особливо тяжких злочинів молодик скоїв у Житомирі, у вересні 2021 року. Він з пізнього вечора вистежив 37-річну жінку, а вранці проник до квартири та зґвалтував її.

Після цього розбудив 13-річну доньку жінки, та, погрожуючи ножем, змусив показати, де лежать ювелірні прикраси. Коли дівчинка спробувала чинити опір, зловмисник спершу завдав їй смертельних ножових поранень, а потім накинувся з ножем і на матір.

Намагаючись приховати злочин, вчинив у помешканні пожежу, а сам втік на викраденому у жінки авто, яке також спалив у полі.

На момент вчинення злочину парубок перебував у стані наркотичного сп’яніння.

На вирок зловмисник очікував під вартою.

Нагадаємо, у Харкові чоловік жорстоко вбив 76-річну матір та її кота. Зловмисника затримали.