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06 лютого 2025, 14:22

У Харкові судитимуть чоловіка, який зарізав свого двоюрідного брата

06 лютого 2025, 14:22
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Конфлікт стався через автомобіль, який один з братів пошкодив. Навіть присутність родичів під час сварки не допомогла утримати обвинувачуваного від удару ножем

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

До 13 років ув'язнення засудили чоловіка, який зарізав свого двоюрідного брата. За даними правоохоронців, це сталося, коли родичі зустрілися, щоб вирішити суперечку: під час виїзду з парковки кузен зачепив авто засудженого.

На цій зустрічі були присутні також інші родичі. Проте все одно стався конфлікт, який переріс у бійку. Обвинувачений вдарив ножем, який мав при собі, потерпілого в грудну клітину. Від отриманих поранень той помер у лікарні.

"Під час судового розгляду обвинувачений свою вину не визнав, заявив, що хтось з присутніх бризнув йому в обличчя з перцевого балончика. При собі нібито ножа не мав і свідки його оговорюють, а хто саме поранив потерпілого, сказати не може", - зазначили правоохоронці

Нагадаємо, раніше в Києві жінка через ревнощі зарізала чоловіка. Вбивство сталося у Святошинському районі столиці. Під час застілля між співмешканцями виникла сварка на ґрунті ревнощів. В результаті жінка схопила кухонний ніж і завдала жертві удару в спину.

Також повідомлялося, що на Сумщині чоловік через ревнощі зарізав дружину. Це сталося під час застілля, коли подружжя сварилось через ревнощі. Згодом чоловік схопив ножа та завдав їй смертельних ударів. Після скоєного він сам позбавив себе життя.

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