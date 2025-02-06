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06 лютого 2025, 14:35

Невдале побачення: в Києві чоловік зґвалтував 69-річну жінку та вбив її

06 лютого 2025, 14:35
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Фото: прокуратура
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Жінка пішла на побачення зі своїм давнім знайомим. Проте між ними сталась сварка, і він зґвалтував її і задушив

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

50-річного чоловіка обвинувачують у зґвалтуванні та умисному вбивстві жінки. Інцидент стався влітку 2024 року. Тоді в зеленій зоні Святошинського району знайшли задушеною 69-річну жінку.

Згодом з'ясувалося, що її зґвалтували, внаслідок чого вона отримала численні ушкодження внутрішніх органів. За даними слідства, жінка йшла на побачення зі знайомим, який в 2005 році був засуджений за зґвалтування та крадіжку в Автономній республіці Крим. Він мав бути ув'язненим на 15 років, але звільнився раніше.

Побачення закінчилось сваркою, під час якої чоловік зґвалтував жінку, а потім задушив. Згодом він накрив її тіло покривалом та втік додому.

"Санкція статті передбачає 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення", - нагадали в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше на Хмельниччині засудили чоловіка, який зґвалтував доньку знайомого і знімав процес на відео. Потерпіла - 14-річна дівчинка з інвалідністю. Чоловік запропонував її підвезти, але в салоні авто зґвалтував її і зняв це на відео. "На гарячому" чоловіка піймав батько дитини. Тепер нелюд проведе у в'язниці 13 років.

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