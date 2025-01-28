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Правоохоронці завершили досудове розслідування за фактом смертельної аварії, яка сталася у вересня минулого року на Рівненщині

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Матеріали кримінального провадження скерували до суду.

У поліції зазначили, що 65-річний водій, який наразі перебуває під домашнім арештом, своєї вини в ДТП не визнає.

На судовому засіданні щодо обрання запобіжного заходу чоловік заявив, що момент наїзду не пам’ятає та пов’язує це із погіршенням стану здоров’я.

Нагадаємо, ДТП сталася вранці 28 вересня минулого року на трасі Київ-Ковель-Ягодин. Водій автоцистерни DAF перевищив швидкість, потім повернув ліворуч, перетнув суцільну лінію, що заборонено, врізався в бетонні конструкції та виїхав за межі смуги руху. Попри те, що була можливість уникнути наїзду, автоцистерна DAF в некерованому стані наїхала на службовий автомобіль, який стояв у місці для огляду машин та на двох поліцейських і військовослужбовця ЗСУ, які були в приміщенні блокпосту.

На місці загинув 40-річний поліцейський. 28-річний кінолог та 27-річний військовослужбовець отримали тяжкі травми.