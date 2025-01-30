В Ровенской области задержали мужчину, который украл цветы с могилы военного

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Правоохранители сообщили о подозрении 24-летнему жителю Ровенщины в поругании над могилой. По данным полиции, он похитил из могилы погибшей военной корзины с искусственными цветами.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Ровенской области.

Жительница Ровенского района заявила, что неизвестный в селе Билашев осквернил место захоронения ее родственника, погибшего на войне.

Правоохранители разыскали вора. По подозрению в совершении преступления задержан 24-летний местный житель. Полицейские нашли у подозреваемого дома корзину с искусственными цветами синего и желтого цвета.

Злоумышленник признался, что унес корзину из могилы погибшего героя ночью 26 декабря. По словам мужчины, в момент совершения преступления он был очень пьян и не осознавал своих действий. А когда понял, что сделал, он стеснялся вернуть корзину на место.

Мужчине сообщили о подозрении в поругании над могилой.

Напомним, в Черкассах за кражу елки из могилы военного задержали уроженка Луганской области. Инцидент произошел 31 декабря. Женщине сообщили о подозрении в поругании над могилой.