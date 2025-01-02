У Черкасах жінка вкрала ялинку з могили військового

фото: Нацполіція

У Черкасах за крадіжку ялинки з могили військового затримали уродженку Луганської області. Інцидент стався 31 грудня. Жінці повідомили про підозру у нарузі над могилою

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Черкаській області.

Того дня до правоохоронців звернулася мешканка Черкас, заявивши про викрадення ялинки з могили її чоловіка, похованого на Алеї Героїв.

Оперативники швидко встановити особу підозрюваної. Нею виявилася 48-річна уродженка Луганської області, яка зізналася у скоєному.

"Нині поліцейські перевіряють жінку на причетність до вчинення й інших майнових злочинів на території міста Черкаси", – йдеться у повідомленні.

Слідчі повідомили фігурантці про підозру у нарузі над могилою або місцем поховання.

Наразі затримана перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. У разі доведення вини жінці загрожує до трьох років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Раніше поліція затримала чоловіка, який пошкодив могилу військового на кладовищі у Вінницькому районі.