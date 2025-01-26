У Черкасах вкрали систему освітлення біля інсталяції, присвяченої зниклим безвісти військовим

фото: facebook.com/dirparkche

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Черкаської області.

Інформацію про крадіжку поліцейські отримали 24 січня.

Про цей випадок вандалізму повідомили і у комунальному підприємстві Черкаської міськради "Дирекція Парків". Там нагадали, що інсталяція "Серце надії” була встановлена у парку в Черкасах 30 серпня 2024 року. Вона присвячена військовим, які зникли безвісти на війні.

"Встановлення цього знака було ініціативою родин зниклих безвісти воїнів, щоб вони мали, де зібратись разом, щоб кожен з них відчув надію, зрозумів, що така родина не самотня. І от знаходиться людина, яка заради якоїсь матеріальної вигоди готова сплюндрувати таке місце! Просто немає слів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 січня у Терешківській громаді на Полтавщині зрізали плакат із зображенням загиблого військового на Алеї Героїв. Поліція розпочала кримінальне провадження та розшукує вандалів.