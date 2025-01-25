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25 січня 2025, 09:30

Трагедія на Рівненщині: вогонь забрав життя двох малюків

25 січня 2025, 09:30
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фото: ДСНС України у Рівненській області
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Трагедія сталася вчора вранці, 24 січня, у селі Козак Рівненського району. Надзвичайники виявили двох дітей, яких не вдалося врятувати

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Рівненській області

Виявилося, що пожежа виникла в житловому будинку близько 08:35. Вогонь охопив увесь будинок.

"В одній із кімнат на підлозі рятувальники виявили двох дітей 2014 та 2021 року народження. Їх через вікно передали медикам", — йдеться в повідомленні.

Лікарі проводили реанімаційні заходи, але на жаль, врятувати малюків не вдалося.

Відомо, що до прибуття рятувальників ще одна дитина вибігла з будинку самостійно. Також до лікарні ушпиталили маму дітей 1989 року народження, а також їхнього родича 1982 року народження. Наразі потерпілі перебувають у медзакладі. У жінки діагностували гостру реакцію на стрес та отруєння чадним газом.

Вогнеборці ліквідували пожежу за кілька годин. Полум'я знищило меблі та побутові речі в кімнатах будинку. Причини трагедії встановлюють компетентні органи.

Нагадаємо, 21 січня в селі Мар’ївка Нікопольського району, що на Дніпропетровщині, під час пожежі загинули жінка з маленькою дитиною.

Також повідомлялося, що на Харківщині в пожежі загинули чотири дитини та чоловік. Згорів приватний будинок.

пожежа вогонь ДСНС діти трагедія Рівненська область смерть дитини
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