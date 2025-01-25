13:56  24 января
В Украине пополнили список запрещенных российских сайтов с пиратскими фильмами
03:10  25 января
Силы обороны поразили стратегический завод и нефтебазу на территории РФ
00:29  24 января
Украинец "купил" троих детей за 6000 евро для выезда за границу
UA | RU
UA | RU
25 января 2025, 09:30

Трагедия в Ровенской области: огонь унес жизни двух малышей

25 января 2025, 09:30
Читайте також українською мовою
фото: ГСЧС Украины в Ровенской области
Читайте також
українською мовою

Трагедия произошла вчера утром, 24 января, в селе Козак Ровенского района. Чрезвычайники обнаружили двоих детей, которых не удалось спасти

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Ровенской области.

Оказалось, что пожар возник в жилом доме около 08:35. Огонь охватил весь дом.

"В одной из комнат на полу спасатели обнаружили двоих детей 2014 и 2021 года рождения. Их через окно передали медикам", - говорится в сообщении.

Врачи проводили реанимационные мероприятия, но, к сожалению, спасти малышей не удалось.

Известно, что до прибытия спасателей еще один ребенок выбежал из дома самостоятельно. Также в больницу госпитализировали маму детей 1989 года рождения, а также их родственника 1982 года рождения. Пострадавшие находятся в медучреждении. У женщины диагностировали острую реакцию на стресс и отравление угарным газом.

Пожарные ликвидировали пожар спустя несколько часов. Пламя уничтожило мебель и бытовые принадлежности в комнатах дома. Причины трагедии устанавливаются компетентными органами.

Напомним, 21 января в селе Марьевка Никопольского района Днепропетровщины во время пожара погибли женщина с маленьким ребенком.

Также сообщалось, что на Харьковщине в пожаре погибли четыре ребенка и мужчина. Сгорел частный дом.

пожар огонь ГСЧС дети трагедия Ровенская область смерть ребенка
В Киевской области из-за чрезвычайной ситуации эвакуировали жителей многоэтажки: подробности
24 января 2025, 14:22
Пожар в Кировоградской области: в пылающем доме обнаружили тела мужчины и женщины
22 января 2025, 07:40
Смертельный пожар в Одессе: мужчина погиб из-за использования самодельного обогревателя
20 января 2025, 17:12
Все новости »
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
21 января 2025
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине...
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
13 января 2025
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Полтава может потерять один из своих самых известных и узнаваемых символов – древний Крестовоздвиженский монастырь. Все – из-за длительного оползня, который происходит на горе, где расположен монастыр...
В Киеве хотят уволить главу РГА Фесика, связанного с беглым депутатом Трубицыным
25 января 2025, 11:10
Россияне атаковали Черкасщину: произошел пожар, часть домов без света
25 января 2025, 10:52
Эвакуация детей, пожары: враг атаковал Киевщину БПЛА
25 января 2025, 10:12
На Прикарпатье объявили снеговинную опасность
25 января 2025, 10:10
Дело о прорыве россиян на Харьковщине: ДБР может допросить Сырского, Синегубова и Содоля
25 января 2025, 08:25
Мужчины не хотят идти на войну: Виталий Ким сделал громкое заявление о мобилизации
25 января 2025, 05:05
Силы обороны поразили стратегический завод и нефтебазу на территории РФ
25 января 2025, 03:10
Генерала Галушкина взяли под стражу без права на залог
25 января 2025, 01:35
В Хмельницкой области мужчину осудили за изнасилование 9-летней дочери
24 января 2025, 23:45
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
Все публикации »
Сергей Корсунский
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Все блоги »