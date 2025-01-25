Трагедия в Ровенской области: огонь унес жизни двух малышей

фото: ГСЧС Украины в Ровенской области

Трагедия произошла вчера утром, 24 января, в селе Козак Ровенского района. Чрезвычайники обнаружили двоих детей, которых не удалось спасти

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Ровенской области.

Оказалось, что пожар возник в жилом доме около 08:35. Огонь охватил весь дом.

"В одной из комнат на полу спасатели обнаружили двоих детей 2014 и 2021 года рождения. Их через окно передали медикам", - говорится в сообщении.

Врачи проводили реанимационные мероприятия, но, к сожалению, спасти малышей не удалось.

Известно, что до прибытия спасателей еще один ребенок выбежал из дома самостоятельно. Также в больницу госпитализировали маму детей 1989 года рождения, а также их родственника 1982 года рождения. Пострадавшие находятся в медучреждении. У женщины диагностировали острую реакцию на стресс и отравление угарным газом.

Пожарные ликвидировали пожар спустя несколько часов. Пламя уничтожило мебель и бытовые принадлежности в комнатах дома. Причины трагедии устанавливаются компетентными органами.

Напомним, 21 января в селе Марьевка Никопольского района Днепропетровщины во время пожара погибли женщина с маленьким ребенком.

Также сообщалось, что на Харьковщине в пожаре погибли четыре ребенка и мужчина. Сгорел частный дом.