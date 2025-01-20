Смертельна пожежа в Одесі: чоловік загинув через використання саморобного обігрівача

фото: ГУДСНС в Одеській області

У Хаджибейському районі Одеси у двоповерховому будинку сталася пожежа, внаслідок якої загинув чоловік

Про це повідомляє Головне управління ДСНС в Одеській області, інформує RegioNews.

За інформацією рятувальної служби, загорівся опалювальний електроприлад саморобного виробництва, який працював в аварійному режимі.

Співробітники ДСНС оперативно ліквідували пожежу та не допустили розповсюдження вогню на інші квартири.

На місці було виявлено чоловіка, якого вогнеборці винесли на свіже повітря. Вони негайно приступили до реанімаційних дій.

Згодом за життя постраждалого разом з рятувальниками боролися й медики, які прибули на місце виклику, але врятувати його не вдалося.

Нагадаємо, 17 січня у місті Новгород-Сіверський Черніговської області у двоквартирному житловому будинку сталася пожежа, внаслідок якої загинула жінка.

Того ж дня 17 у селищі Березанка Миколаївського району під час пожежі загинув 10-річний хлопчик.