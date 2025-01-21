В Ровенской области водитель сбил на переходе женщину с ребенком: 1-месячный младенец погиб

фото: полиция

В Вараше в Ровенской области в результате ДТП погиб мальчик, которому исполнился всего месяц.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Ровенской области.

Трагический инцидент произошел сегодня около 17 часов на улице Парковой.

По данным правоохранителей, 49-летний житель Вараша за рулем автомобиля Dacia совершил наезд на 32-летнюю местную жительницу. В момент столкновения она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу с детской коляской.

В полиции рассказали, что от удара ребенок выпал из коляски. Мальчика, которому был всего месяц, госпитализировали в реанимацию, однако спасти его жизнь врачам не удалось.

Женщина, по предварительной информации, не получила травм, однако ее обследуют медики.

Полицейские обследовали водителя. Выяснилось, что он был трезв. Мужчина объяснил, что отвлекся на телефонный звонок.

Напомним, ранее суд вынес приговор военному за пьяное ДТП в Ровно, в котором погибла работница ТЦК.