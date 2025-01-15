У Калуші на Прикарпатті судили матір за прогули її сина у школі

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Жительку міста Калуш на Прикарпатті оштрафували за те, що її 12-річний син прогуляв більш ніж 10 днів навчання у школі без поважної причини

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на повідомлення Калуського міськрайонного суду.

До суду звернулися представники поліції з заявою про притягнення до адмінвідповідальності 54 річної жительки Калуша за невиконання нею обов'язків щодо виховання дитини.

За матеріалами суду, син жінки 2013 року народження не відвідував навчальний заклад понад 10 робочих днів без поважних причин. Цим, як зазначається у повідомленні, жінка порушила вимоги ст. 8 ЗУ "Про охорону дитинства" та вчинила адміністративне правопорушення.

Жінка на засідання суду не прийшла. До позовної заяви додали довідку-лист з Калуського ліцею, письмове пояснення самої матері, копію акту обстеження матеріально-побутових умов та рапорт від Калуського районного відділу поліції в Івано-Франківській області.

Суддя наклав на жінку штраф в розмірі 850 гривень, а також стягнув на користь держави 605,60 грн. судового збору.

Нагадаємо, раніше жительку Львівщини покарали штрафом за прогуляні донькою уроки.