Жителя Рівного, який до смерті побив власного батька, взяли під варту

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Вбивство сталося минулого понеділка, 6 січня, в одному з будинків на вулиці Волинської Дивізії у Рівному. Фігуранта судитимуть, 8 січня його взяли під варту

Про це інформує пресслужба Національної поліції в Рівненській області, передає RegioNews.

Зловмисником виявився 47-річний раніше судимий за нанесення легких тілесних ушкоджень житель Рівного. Фігурант понад 20 разів притягувався до адміністративної відповідальності.

У день трагедії, близько 10:20, до поліції зателефонувала 49-річна жінка, яка повідомила, що її брат вчиняє домашнє насильство щодо 78-річного батька.

За рекомендацією поліцейських жінка викликала медиків, проте дорогою до лікарні пенсіонер помер. Слідство встановило, що підозрюваний, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, завдав батькові численних ударів руками та ногами по голові й тулубу.

"Відповідно до лікарського свідоцтва смерть настала внаслідок травматичного шоку, закритої тупої травми грудей з чисельними переломами ребер. Наразі триває судово-медична експертиза", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Підозрюваного затримали й помістили до ізолятора тимчасового тримання.

У середу, 8 січня, Рівненський міський суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном 60 діб. Слідство триває.

Нагадаємо, у ніч проти 5 січня на Харківщині 17-річний хлопець задушив свого вітчима.