02:53  10 січня
У Харкові студент обікрав магазин зі зброєю
05:48  10 січня
На Буковині за 100 метрів від кордону затримали чоловіків, які потрапили у фотопастку
08:55  10 січня
На одній із підстанцій Києва сталася серйозна аварія, – ДТЕК
UA | RU
UA | RU
10 січня 2025, 14:05

Жителя Рівного, який до смерті побив власного батька, взяли під варту

10 січня 2025, 14:05
Читайте также на русском языке
фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Вбивство сталося минулого понеділка, 6 січня, в одному з будинків на вулиці Волинської Дивізії у Рівному. Фігуранта судитимуть, 8 січня його взяли під варту

Про це інформує пресслужба Національної поліції в Рівненській області, передає RegioNews.

Зловмисником виявився 47-річний раніше судимий за нанесення легких тілесних ушкоджень житель Рівного. Фігурант понад 20 разів притягувався до адміністративної відповідальності.

У день трагедії, близько 10:20, до поліції зателефонувала 49-річна жінка, яка повідомила, що її брат вчиняє домашнє насильство щодо 78-річного батька.

За рекомендацією поліцейських жінка викликала медиків, проте дорогою до лікарні пенсіонер помер. Слідство встановило, що підозрюваний, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, завдав батькові численних ударів руками та ногами по голові й тулубу.

"Відповідно до лікарського свідоцтва смерть настала внаслідок травматичного шоку, закритої тупої травми грудей з чисельними переломами ребер. Наразі триває судово-медична експертиза", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Підозрюваного затримали й помістили до ізолятора тимчасового тримання.

У середу, 8 січня, Рівненський міський суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном 60 діб. Слідство триває.

Нагадаємо, у ніч проти 5 січня на Харківщині 17-річний хлопець задушив свого вітчима.

суд убивство слідство Рівне Нацполіція запобіжний захід
Запхала немовля у пакет і викинула у сміттєвий бак: на Черкащині розшукали 25-річну породіллю
09 січня 2025, 14:52
Розстріляли сім'ю з дитиною та закопали тіла: на Чернігівщині учасники банди отримали довічне
09 січня 2025, 05:05
Подвійне вбивство під Вінницею: чоловік облив пальним і підпалив двох людей
08 січня 2025, 02:35
Всі новини »
10 січня 2025
Які зміни чекають на українців у 2025 році
2025 рік принесе для більшості українців чимало змін у різних сферах життя — від сплати податків та індексації пенсій до зростання цін на пальне та надбавки до зарплат вчителів. Зрештою, всі ці зміни ...
08 січня 2025
В Києві все буде "Благоустрій"
У чиновницькій касті Києва новопризначений голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко – явище по-своєму унікальне. Попри молодий вік – 35 років – він має солідний досвід державно...
30 грудня 2024
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення очільника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна. На цій посаді він пропрацював трохи більше року і запам’ятався хіба що конфлікт...
27 грудня 2024
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
2024 рік був дуже насиченим для України. ЗСУ продовжують відбивати атаки росіян, тримаючи оборону країни. Втім, в тилу відбуваються не менш важливі для держави події. RegioNews зробив добірку найбільш...
На Запоріжжі розвідники знищили російську гармату разом з окупантами
10 січня 2025, 14:45
Росіяни атакували Херсон безпілотником: поранений чоловік
10 січня 2025, 14:32
Переговори з Росією: досвід і перспективи
10 січня 2025, 14:12
У пожежі на Прикарпатті загинули дві людини, ще двох врятували
10 січня 2025, 14:10
На Полтавщині знайшли тіло чоловіка, який зник 11 днів тому
10 січня 2025, 13:48
Унікальна операція: у Чернівцях лікарі врятували серце немовляти
10 січня 2025, 13:37
На Львівщині автобус на смерть збив велосипедиста
10 січня 2025, 13:26
На Одещині викрили "бізнесменів", які виготовляли підробки гаджетів відомого бренду
10 січня 2025, 13:11
Обережно, сказ! У селі на Волині ввели карантин
10 січня 2025, 12:59
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Які зміни чекають на українців у 2025 році
В Києві все буде "Благоустрій"
Всі публікації »
Юрій Луценко
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »