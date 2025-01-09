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Жінка самостійно народила дитину та після пологів поклала дівчинку у пакет і викинула його

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

В середу, 8 січня, у селі Білоусівка Золотоніського району чоловік, який вивозив сміття, натрапив на пакет із мертвим новонародженим немовлям. Тіло дитини направили на судмедекспертизу для встановлення причини смерті.

Правоохоронці встановили, що матір’ю новонародженої дитини є 25-річна жінка, яка не перебувала на обліку в жіночій консультації. Немовля вона народила самостійно та після пологів поклала дівчинку у пакет і викинула до сміттєвого бака за магазином.

Відкрито кримінальне провадження ст. 117 КК України (умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини). Жінці загрожує до 5 років тюрми.

Призначена низка експертиз. Вирішується питання щодо повідомлення жінці про підозру.

Нагадаємо, за інформацією місцевого видання, 25-річна жінка працювала у місцевому магазині продавчинею. В неї є ще трирічна дитина.