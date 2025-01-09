В Ровенской области в лицее взорвался котел, погиб кочегар

фото: Березновский горсовет

На территории Каменского лицея Березновского городского совета взорвался твердотопливный котел, в результате которого погиб машинист котельной учебного заведения.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Березновского городского совета.

По предварительным выводам причиной взрыва стало нарушение правил эксплуатации котла.

На месте аварии работают соответствующие органы и службы, устанавливающие причины аварии, а также объемы работ по устранению последствий.

Аналогичный случай произошел 29 ноября в Житомирской области. Тогда в помещении лицея в поселке Новоозерянка Коростенского района тоже взорвался твердотопливный котел , в результате чего были разрушены перегородки стен и перекрытия.

Во время взрыва погиб 52-летний мужчина. Чтобы получить тело мужчины, спасателям пришлось разбирать разрушенные конструкции.