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27 грудня 2024, 15:19

СБУ затримала мешканця Рівного, який готував масштабну диверсію на залізниці

27 грудня 2024, 15:19
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фото: СБУ
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Служби безпеки України запобігла масштабним диверсіям на об’єктах "Укрзалізниці", викривши агентурну мережу російського ГРУ

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Для здійснення диверсії росіяни завербували в Україні агента. Росіяни планували сходження потягів із військовим вантажем з колій. Затриманий чоловік, мешканець Рівного, діяв за вказівками своїх кураторів з окупованого Криму - організатора мережі Романа Якимчука та "зв’язкового" Олександра Ігнатьєва.

В СБУ зазначили, що ці двоє, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, запросили у керівництва ГРУ РФ 100 тисяч доларів для виконання операції, хоча виконавцю обіцяли лише 40% від суми.

Фігурант готував саморобний пристрій, здатний спричинити аварію ешелону з боєприпасами. Щоб зафіксувати теракт, він замаскував кілька камер у вигляді пташиних гнізд.

Оперативники СБУ своєчасно нейтралізували зловмисника, наразі він перебуває під вартою і може отримати довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше правоохоронці по "гарячих слідах" затримали двох агентів Росії, які 24 грудня здійснили замовний теракт у Бердичеві Житомирської області - було підірвано вибуховий пристрій біля ТЦК у Бердичеві.

СБУ Укрзализныця залізниця Рівне Диверсія диверсант
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