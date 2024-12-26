11 років за зраду: в Миколаєві на нари відправили поплічника РФ

Фото: пресцентр СБУ

Житель Миколаївської області отримав реальний термін ув'язнення за співпрацю з спецслужбами Російської Федерації під час боїв за місто

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр Служби безпеки України (СБУ).

За даними СБУ, зрадником виявився 25-річний житель Миколаївської області, який після захоплення Снігурівського району підтримав окупантів та добровільно став чергувати на російських блокпостах.

Отримавши автоматичну зброю, чоловік за наказом російських кураторів повинен був виявляти проукраїнські налаштованих громадян, які намагалися вивезти свої сім’ї на підконтрольну Україні територію.

За інструкцією окупантів фігурант зупиняв цивільні автомобілі і та, погрожуючи зброєю, змушував водія та пасажирів виходити з транспортного засобу. Під час так званої "перевірки" зловмисник відбирав у людей усі документи, мобільні телефони, гроші, ключі від автомобілів та інші речі. Усе майно практично усе тут же "конфісковували".

Під час "обшуку" зрадник наводив автомат на людей і змушував їх залишатися на окупованій тоді частині території Миколаївської області та співпрацювати з росіянами. Як зазначають в СБУ, більшу частину потерпілих просто "розвертали" назад, але поверталися вони уже без свого майна.

Після звільнення райцентру Силами оборони України окупанти покинули свого поплічника на території громади, коли тікали на лівобережжя Херсонщини.

Щоб уникнути покарання, ворожий пособник намагався бути "непомітним" і постійно змінював адреси тимчасового проживання в регіоні, але співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали в орендованій квартирі.

За матеріалами слідчих Служби безпеки суд визнав зловмисника винним за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору) та призначив йому 11 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, мешканку Миколаєва, яка зрадила Україну та працювала на ФСБ, засудили до 15 років позбавлення волі.