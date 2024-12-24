Агентка ФСБ, яка знімала для РосТБ "прильоти" по Миколаєву, 15 років проведе за ґратами

Миколаїв після обстрілу РФ. Фото: Нацполіція

Жительку Миколаїва, яка зрадила Україні та працювала на ФСБ, засудили до 15 років позбавлення волі

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України (СБУ), інформує RegioNews.

За інформацією СБУ, жінка знімала наслідки російських ударів по місту, а готові відео надсилала для підготовки сюжетів на одному з головних пропагандистських телевізійних каналів РФ – "РИА Новости".

Зокрема, зловмисниця знімала два промислових об’єкти, які потім російська армія атакувала дронами-камікадзе у 2023 році.

В процесі розслідування з'ясувалося, що фігурантка працювала на Федеральну службу безпеки (ФСБ) Росії через зрадника Сергія Лебедєва, який відомий під псевдонімом "Лохматий". Наразі він переховується в тимчасово окупованому Донецьку, де працює на ФСБ у якості "позаштатного кореспондента" "РИА Новости".

В СБУ зазначили, що після отримання відеофайлів Лебедєв монтував фейкові сюжети для кремлівського інформресурсу, в яких намагався дискредитувати Збройні сили України перед міжнародною аудиторією.

У серпні 2023 року співробітники СБУ задокументували злочини російської агентки та затримали її за місцем проживання. Під час обшуку у фігурантки вилучили мобільний телефон із доказами роботи на Російську Федерацію.

На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, суд визнав зловмисницю винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, 15 грудня, російська армія атакувала Миколаїв БпЛА типу "Shahed". Внаслідок удару був пошкоджений об'єкт інфраструктури, постраждали двоє працівників.

Перед цим росіяни FPV-дроном обстріляли Куцурубську громаду Миколаївського району та влучили в автомобіль "Укрпошти". Поранений водій, його госпіталізували у важкому стані.