СБУ задержала жителя Ровно, готовившего масштабную диверсию на железной дороге
Службы безопасности Украины предотвратила масштабные диверсии на объектах "Укрзализныци", разоблачив агентурную сеть российского ГРУ
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Для диверсии россияне завербовали в Украине агента. Россияне планировали схождение поездов с военным грузом с путей. Задержанный мужчина, житель Ровно, действовал по указаниям своих кураторов из оккупированного Крыма - организатора сети Романа Якимчука и "связного" Александра Игнатьева.
В СБУ отметили, что находящиеся на временно оккупированных территориях эти двое пригласили у руководства ГРУ РФ 100 тысяч долларов для выполнения операции, хотя исполнителю обещали лишь 40% от суммы.
Фигурант готовил самодельное устройство, способное вызвать аварию эшелона с боеприпасами. Чтобы зафиксировать теракт, он замаскировал несколько камер в виде птичьих гнезд.
Оперативники СБУ своевременно нейтрализовали злоумышленника, пока он находится под стражей и может получить пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, ранее правоохранители по "горячим следам" задержали двух агентов России, которые 24 декабря совершили заказной теракт в Бердичеве Житомирской области - было подорвано взрывное устройство возле ТЦК в Бердичеве.