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27 декабря 2024, 15:19

СБУ задержала жителя Ровно, готовившего масштабную диверсию на железной дороге

27 декабря 2024, 15:19
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фото: СБУ
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Службы безопасности Украины предотвратила масштабные диверсии на объектах "Укрзализныци", разоблачив агентурную сеть российского ГРУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Для диверсии россияне завербовали в Украине агента. Россияне планировали схождение поездов с военным грузом с путей. Задержанный мужчина, житель Ровно, действовал по указаниям своих кураторов из оккупированного Крыма - организатора сети Романа Якимчука и "связного" Александра Игнатьева.

В СБУ отметили, что находящиеся на временно оккупированных территориях эти двое пригласили у руководства ГРУ РФ 100 тысяч долларов для выполнения операции, хотя исполнителю обещали лишь 40% от суммы.

Фигурант готовил самодельное устройство, способное вызвать аварию эшелона с боеприпасами. Чтобы зафиксировать теракт, он замаскировал несколько камер в виде птичьих гнезд.

Оперативники СБУ своевременно нейтрализовали злоумышленника, пока он находится под стражей и может получить пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее правоохранители по "горячим следам" задержали двух агентов России, которые 24 декабря совершили заказной теракт в Бердичеве Житомирской области - было подорвано взрывное устройство возле ТЦК в Бердичеве.

СБУ Укрзализныця железная дорога Ровно Диверсия диверсант
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