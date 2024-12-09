ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Трагедія сталася 7 грудня у Смілі. Правоохоронці отримали повідомлення від медиків про смерть дворічного хлопчика. Під час огляду тіла дитини виявили забійну рану голови, ймовірно від падіння, а також інші ушкодження, механізм і причини яких з’ясують судмедексперти.

Встановлено, що коли 32-річний вітчим відпочивав у кімнаті, до нього прийшов погратися хлопчик та вискочив на ліжко. Це розлютило чоловіка й, схопивши малого за руку, він кинув його на підлогу. Хлопчик вдарився головою і почав плакати, а тоді вітчим поклав його до ліжка. Попри очевидне погіршення стану дитини, чоловік не звернувся за меддопомогою. Без ознак життя дитину виявила мати, яка викликала "швидку".

Поліція повідомила чоловіку про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: залишення дитини в небезпеці (ч. 3 ст. 135) та вбивство з необережності (ч. 1 ст. 119). Йому загрожує до 8 років тюрми.

Наразі вирішується питання щодо запобіжного заходу для чоловіка. Розслідування триває.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд виніс вирок жительці Харкова, яка вбила свою новонароджену дитину.