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21 листопада 2024, 04:20

На Рівненщині автівка на смерть переїхала пішохода: водій втік

21 листопада 2024, 04:20
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фото: Нацполіція
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Смертельна ДТП сталася ввечері 19 листопада в селі Суховоля Вараського району. Пішохід загинув на місці аварії

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Рівненській області, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, близько 19:00 водій невстановленого автомобіля збив місцевого мешканця, який йшов узбіччям у попутному напрямку.

"Від отриманих травм 60-річний житель села Суховоля загинув. Із місця події керманич транспортного засобу втік", — йдеться в повідомленні.

Попередньо, до вчинення ДТП причетний автомобіль Nissan зеленого кольору. Водія-втікача розшукують. Наразі триває слідство.

Громадяни, які володіють інформацією, що допоможе слідству, можуть звернутися до поліції за номерами телефонів: 0 67 280 64 98, 0 67 728 55 80 або 102.

Нагадаємо, у місті Радехів Шептицького району вантажівка на смерть переїхала пішохода. Водій втік.

Раніше в селі Бедевля Тячівського району, що на Закарпатті, 20-річний водій Skoda Octavia на смерть збив 17-річного юнака та втік із місця ДТП.

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