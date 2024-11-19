В Одесі через необережість дитини зі свічкою сталася пожежа в багатоповерхівці
Пожежа виникла в Одесі ввечері 18 листопада. Горіла квартира на першому поверсі багатоповерхівки на вулиці Гагарінське плато
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
Вогнеборці ліквідували пожежу в одній із кімнат квартири, не допустивши розповсюдження вогню.
Ймовірна причина пожежі – необережне поводження дитини зі свічкою.
Нагадаємо, вранці 14 листопада на Харківщині в пожежі загинули чотири дитини та чоловік. Ще одна дитина постраждала.
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