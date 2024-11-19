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Увечері 19 листопада у Києві 12-річний хлопчик випав з вікна багатоповерхівки. Дитина загинула на місці

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на столичні Telegram-канали.

Трагедія сталася в одному з будинків на вулиці М. Бажана.

На місці працюють правоохоронці.

Нагадаємо, раніше також стало відомо, що у столичному мікрорайоні Позняки з даху торгового центру "Піраміда" впав чоловік.