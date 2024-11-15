На Рівненщині викрили трьох бурштинокопачів: у них знайшли зброю та наркотики

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Правоохоронці у Сарненському районі Рівненщини викрили трьох чоловіків на незаконному зберіганні мотопомп, бурштину, наркотиків та зброї

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Рівненської області.

Як зазначається у повідомленні, під час обшуків у господарствах жителів села Федорівка, 27 та 33 років, поліцейські виявили та вилучили обладнання для видобування бурштину - 4 мотопомпи, 18 водозабірних шлангів, шрайбер, металеві тички. Також у чоловіків знайшли приблизно 5 кг бурштину, пістолет, наркотики та пристрій для куріння.

Крім того, у гаражному приміщенні 38-річного жителя села Гранітне правоохоронці виявили 2 ножі та 4 пристрої для куріння.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині правоохоронці вилучили майже тонну каміння бурштину-сирцю. Його орієнтовна вартість становить 60 тисяч доларів США.