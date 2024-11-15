В Ровенской области разоблачили трех копателей янтаря: у них нашли оружие и наркотики

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Правоохранители в Сарненском районе Ровенщины разоблачили троих мужчин на незаконном хранении мотопомп, янтаря, наркотиков и оружия

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Ровенской области.

Как отмечается в сообщении, во время обысков в хозяйствах жителей села Федоровка, 27 и 33 лет, полицейские обнаружили и изъяли оборудование для добычи янтаря - 4 мотопомпы, 18 водозаборных шлангов, шрайбер, металлические шесты. Также у мужчин нашли примерно 5 кг янтаря, пистолет, наркотики и курительное устройство.

Кроме того, в гаражном помещении 38-летнего жителя села Гранитное правоохранители обнаружили 2 ножа и 4 курительных устройства.

Напомним, ранее в Ровенской области правоохранители изъяли почти тонну камней янтаря-сырца. Его ориентировочная стоимость составляет 60 тысяч долларов США.