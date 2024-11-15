У Сумах чоловік викрав мікроавтобус медиків із території госпіталю
У Сумах 40-річному місцевому мешканцю повідомили про підозру у викраденні із території госпіталю мікроавтобуса медиків
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Сумську обласну прокуратуру.
Як зазначається у повідомленні, мікроавтобус Toyota Hi-Ace, що належить медикам, викрали із території медичного закладу у Сумах 11 листопада.
Співробітники поліції знайшли викрадений автомобіль та затримали чоловіка.
Під час обшуків у чоловіка вилучили обріз мисливської рушниці, набої та штик-ніж.
Нагадаємо, раніше житель Чернівців вкрав у киянина авто та здав його на запчастини.
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