У Сумах чоловік викрав мікроавтобус медиків із території госпіталю

фото: прокуратура

У Сумах 40-річному місцевому мешканцю повідомили про підозру у викраденні із території госпіталю мікроавтобуса медиків

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Сумську обласну прокуратуру.

Як зазначається у повідомленні, мікроавтобус Toyota Hi-Ace, що належить медикам, викрали із території медичного закладу у Сумах 11 листопада.

Співробітники поліції знайшли викрадений автомобіль та затримали чоловіка.

Під час обшуків у чоловіка вилучили обріз мисливської рушниці, набої та штик-ніж.

Нагадаємо, раніше житель Чернівців вкрав у киянина авто та здав його на запчастини.